ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:59

В Санкт-Петербурге раздалась серия взрывов

Mash: в Петербурге произошло три взрыва в районе Финляндского вокзала

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге этим утром, 5 декабря, в районе Финляндского вокзала прогремело три взрыва, пишет Telegram-канал Mash на Мойке, публикуя соответствующее видео. По его информации, из-за ударной волны от одного из хлопков закачалась машина владельца видеорегистратора.

На кадрах видно, как машина проезжает мимо вокзала, как в какой-то момент раздается громкий взрыв. У припаркованных в округе машин сработала сигнализация. Спустя несколько секунд прозвучал второй взрыв. Подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Согласно источникам, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. В материале уточнили, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.

До этого краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники.

Россия
Санкт-Петербург
взрывы
вокзалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Пострадавшим от бабушек-мошенниц дали советы, как вернуть деньги за жилье
Зафиксирован сбой в работе Zoom
Организаторов банного борделя в Москве ждет суд
Мужчина вместо штрихкода показал сотруднице ПВЗ половой орган
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.