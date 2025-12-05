В Санкт-Петербурге раздалась серия взрывов Mash: в Петербурге произошло три взрыва в районе Финляндского вокзала

В Санкт-Петербурге этим утром, 5 декабря, в районе Финляндского вокзала прогремело три взрыва, пишет Telegram-канал Mash на Мойке, публикуя соответствующее видео. По его информации, из-за ударной волны от одного из хлопков закачалась машина владельца видеорегистратора.

На кадрах видно, как машина проезжает мимо вокзала, как в какой-то момент раздается громкий взрыв. У припаркованных в округе машин сработала сигнализация. Спустя несколько секунд прозвучал второй взрыв. Подробности случившегося уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее RT сообщал, что в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По его информации, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Согласно источникам, несколько этажей делового центра и одна из его башен повреждены. В материале уточнили, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.

До этого краснодарский оперштаб сообщал, что в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке. На месте происшествия разгорелся пожар. Для его тушения привлекались 32 специалиста и восемь единиц техники.