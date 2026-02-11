Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 06:05

Россиян предупредили, где нельзя сжигать чучело на Масленицу

Юрист Салкин: за сжигание чучела Масленицы во дворе грозит штраф

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сжигание чучела Масленицы во дворе может повлечь за собой штраф до 15 тыс. рублей, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, в отдельных случаях размер взыскания увеличивается до 20 тыс. рублей.

Сжигание чучела на Масленицу юридически рассматривается как использование открытого огня. По общему правилу это допустимо только в специально оборудованном месте и при соблюдении требований пожарной безопасности. Запрещается делать это во дворе, на придомовой территории многоквартирного дома, в парке и на землях общего пользования без согласования с владельцем. Нарушение влечет административную ответственность для граждан в виде предупреждения или штрафа в размере 5–15 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима — 10–20 тыс., — предупредил Салкин.

Он добавил, что если чучело сжигают в лесу или вблизи него, наступает особая ответственность за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных зонах. По его словам, в таких случаях граждане могут быть оштрафованы на сумму 15–30 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в 2026 году россияне будут отмечать Масленицу на неделе с 16 по 22 февраля. При этом один из главных православных праздников — Пасха — выпадает на 12 апреля.

