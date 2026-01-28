В Сербии указали на скрытое послание в сроках продажи доли России в NIS

Срок продажи российской доли в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) истекает 24 марта — в годовщину начала агрессии НАТО против Югославии, заявил основатель партии «Движение социалистов», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его словам, которые приводит РИА Новости, за этим фактом скрывается плохой подтекст со «скверным привкусом».

Я не большой поклонник теорий заговора, но крайний срок, 24 марта, это день, когда они начали бомбить Югославию. Это плохой подтекст, у него скверный привкус, и содержится послание, которое не вызывает у меня восторга, — отметил Вулин.

Политик подчеркнул, что все проблемы вокруг NIS — вина США, а не России. Он также выразил надежду, что Москве и Будапешту удастся прийти к согласию в вопросе продажи доли в компании.

Ранее Вулин отмечал, что усиленная милитаризация Косово при поддержке Запада представляет собой «ружье Чехова», которое непременно выстрелит. Он провел аналогию с известным драматургическим принципом, согласно которому оружие, появившееся в первом акте, неизбежно выстрелит в финале. Политик обратил внимание на то, что страна полностью окружена государствами — членами НАТО, настроенными недружелюбно, что сближает позиции Белграда с ситуацией вокруг России.