25 января 2026 в 14:34

«Кормящего и дающего»: Песков заявил, что Киев готов кусать любую руку

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Киев готов кусать любую руку — как кормящего, так и дающего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, что Европа до сих пор не знает, как себя защищать.

Киевский режим, он готов кусать и руку кормящего, и руку дающего, кусать кого угодно, — констатировал Песков.

Песков также отметил, что квинтэссенция урегулирования конфликта на Украине заключается в формуле, которая была выработана в 2025 году на российско-американском саммите в Анкоридже. По его словам, важно соблюдать данные принципы.

Что касается США, как считает Песков, они «гонят по времени и спешат» в переговорном процессе по Украине. Он отметил, что американцы — посредники и их можно понять.

Песков также ответил на вопрос, почему переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом прошли поздно вечером. По его словам, время суток не имеет значения для главы государства.

