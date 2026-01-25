Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 15:27

«Вряд ли ответите на вопрос»: Песков об интересе генсека НАТО к Гренландии

Песков: Рютте не имеет отношения к Дании и не может решать судьбу страны

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press
Генсек НАТО Марк Рютте не имеет отношения к Дании и Гренландии и не может решать судьбу королевства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, в ситуации с островом «много странного происходит».

Если задать себе вопрос, какое отношение имеет генеральный секретарь НАТО к Дании или Гренландии, вы вряд ли ответите на этот вопрос. Никакого. И как господин Рютте мог решить судьбу Датского королевства — тоже непонятно, — подчеркнул Песков.

Ранее журналисты отметили, что Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии придерживался тактики субмарины: он старался не говорить лишнего, чтобы расположить к себе главу Белого дома. Более десятка друзей и коллег, а также бывших союзников и политических оппонентов генсека НАТО охарактеризовали его успех на переговорах с Трампом как «типичный для него».

Между тем стало известно, что соглашение Трампа и Рютте предполагает размещение американских ракет на территории Гренландии и закрепляет за Вашингтоном право на разработку месторождений полезных ископаемых на острове. Источники рассказали, что реализация достигнутых договоренностей будет возможна лишь в случае, если президент выполнит свое обещание воздержаться от введения торговых пошлин.

Кремль
Дмитрий Песков
Марк Рютте
НАТО
Гренландия
Дания
