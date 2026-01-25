Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 15:06

Песков сделал дерзкое заявление о беспомощности руководителей ЕС

Песков назвал руководителей ЕС малограмотными и некомпетентными функционерами

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Руководство Евросоюза состоит из малограмотных и некомпетентных функционеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Нынешние представители ЕС не способны адекватно оценивать современные процессы и смотреть в будущее, подчеркнул он в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Нет, скажем так, политических визионеров. Это какие-то функционеры, малограмотные, некомпетентные, — отметил Песков.

Представитель Кремля также добавил, что драматические изменения в мире связаны с «бедным поколением политиков», которые сейчас у власти в ЕС. Европейские лидеры, уточнил он, не могут противостоять напористости президента США Дональда Трампа.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что западные страны побегут к России восстанавливать торговые и экономические отношения после воцарения мира на Украине. По его словам, тогда мировое сообщество увидит всех лицемеров.

Представитель МИД России Мария Захарова между тем подчеркнула, что ЕС поучает другие страны, пока сам игнорирует собственные коррупционные проблемы. Дипломат отметила, что в объединении ежедневно миллионы евро незаконно переправляются в Киев, а затем расхищаются.

