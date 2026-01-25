Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 23:13

Высокопоставленный военный из КНР может оказаться американским шпионом

WSJ: зампреда ЦВС Китая Чжан Юся обвиняют в передаче США данных о ядерном оружии

Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press
Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся обвиняется в передаче США данных о китайской программе ядерного вооружения, пишет газета Wall Street Journal. Также предполагается, что политик получал большие взятки в обмен на продвижение внутри ведомства, как отметил источник, знакомый с материалами дела.

Самым шокирующим обвинением, раскрытым во время брифинга за закрытыми дверями, было то, что Чжан передал США основные технические данные по ядерному вооружению Китая, — отметил собеседник агентства.

В материале сказано, что Чжан Юся формировал «политические клики» с целью сформировать сети влияния, кроме того, он превышал полномочия в самом Центральном военном комитете. В частности, Чжан Юся якобы способствовал продвижению по службе бывшего министра обороны КНР Ли Шанфу.

Ранее Мосгорсуд назначил бывшему сотруднику МИД РФ Арсению Коновалову 12 лет колонии строгого режима за передачу американской разведке секретных сведений, о чем информировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Дипломату также назначили штраф 100 тыс. рублей и год ограничения свободы. По данным ФСБ, во время долгосрочной командировки в США он за вознаграждение передавал информацию Вашингтону.

До этого 56-летнюю жительницу Курской области Людмилу Титову приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Женщину признали виновной в передаче украинской стороне сведений о сотрудниках правоохранительных органов.

