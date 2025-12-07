ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 18:42

Запекаю тыкву с медом и овсяной крошкой — осенний завтрак за 30 минут, который вдохновляет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт родился из желания создать что-то особенное для детей, а стал нашей любимой семейной традицией. Простое блюдо, которое пахнет теплом, заботой и золотой осенью. Немного тыквы с медово-овсяной крошкой становятся настоящим воплощением осеннего уюта в тарелке.

600 г тыквы очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Смешиваю с 3 ст. л. меда и 1 ч. л. корицы. Равномерно выкладываю тыкву в форму для запекания. Для крошки смешиваю 100 г овсяных хлопьев с 2 ст. л. муки, добавляю 80 г размягченного сливочного масла и руками перетираю в рассыпчатую массу. Равномерно посыпаю тыкву крошкой и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 30 минут, пока крошка не подрумянится, а тыква не станет мягкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

