Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 17:22

Сочное мясо без потерь: как правильно разморозить продукт и не испортить ужин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Замороженное мясо — настоящая палочка‑выручалочка для хозяйки, но его разморозка порой превращается в головоломку. Хочется сделать это побыстрее, однако распространенный способ с водой может серьезно подпортить результат. Как же разморозить мясо так, чтобы оно осталось сочным и вкусным? Давайте разбираться — все проще, чем кажется!

Начните с того, что тщательно промойте замороженный кусок под проточной водой: это уберет возможные загрязнения. Затем переложите мясо в подходящую посуду с крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2–3 часа. Крышка здесь играет важную роль — она не даст поверхности заветриться и поможет сохранить влагу внутри волокон.

Да, этот метод требует чуть больше времени, чем погружение в воду, зато результат вас порадует. В отличие от «водного» способа, при котором из мяса вымываются белки и минеральные соли, такой подход сохраняет все питательные вещества и вкусовые качества. В итоге блюдо получится ароматным, сочным и по‑настоящему аппетитным — как будто вы только что купили свежий продукт в магазине.

Ранее сообщалось, что иногда самые обычные продукты раскрываются с новой стороны, если приготовить их необычным способом. Этот вариант маринованной скумбрии хорош тем, что не требует долгого ожидания и получается ярче любой магазинной закуски. А результат неизменно вызывает вопрос: «Когда снова приготовишь?»

Проверено редакцией
Читайте также
Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий
Общество
Мясные ребрышки, овсянка и картошка! Варю самый белорусский суп — жур. Сытный, густой и невероятно согревающий
Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом
Общество
Фарш, лук, томаты и картошка! Готовлю турецкие фрикадельки измир кефтеси в одной форме. Аромат на весь дом
Сметана + желатин = кулинарная магия: как сделать крем для торта, который не оседает и тает на языке
Общество
Сметана + желатин = кулинарная магия: как сделать крем для торта, который не оседает и тает на языке
Венгерский паприкаш — курица в сметанно-папричном соусе. Нежное мясо, которое тает во рту
Общество
Венгерский паприкаш — курица в сметанно-папричном соусе. Нежное мясо, которое тает во рту
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Семья и жизнь
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
мясо
рецепты
кулинария
еда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Паром с пассажирами и автомобилями застрял в Мраморном море
Вице-президент США неожиданно обратился к любителям наркотиков
Подавший сигнал бедствия самолет совершил посадку
Появились подробности о подавшем сигнал бедствия рейсе Москва — Дубай
Обмен Касаткина на Винатье попал на видео
Погода в Москве в пятницу, 9 января: ждать ли сильной метели и мороза
«Невозможно без согласия России»: Мерц объяснил принцип поддержки Киева
Джим Роджерс распродал все акции США и вложил деньги в активы Узбекистана
Каллас ответила, как Европа будет реагировать на угрозы Трампа Гренландии
Россиянин покакал в штаны прямо в самолете и «задушил» пассажиров
В РФ начала действовать повышенная ставка НДФЛ для одной категории граждан
Раскрыто, станут ли протесты в США концом политической карьеры Трампа
Рейс Дубай — Москва подал сигнал бедствия
Минус 2 размера за месяц: делаем тыквенный суп — рецепт для похудения
Стало известно, что произошло между фон дер Ляйен и Зеленским в Париже
Ученый раскрыл, стоит ли опасаться электрической бури из космоса
Путин решил судьбу баскетболиста Касаткина после тюрьмы во Франции
В Кривом Роге зафиксирован выброс на коксохимическом заводе
ФСБ раскрыла подробности возвращения Касаткина на родину
Жесткая авария в Удмуртии унесла жизни двух человек
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.