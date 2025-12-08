Больше никакого покупного багета — готовлю узбекский чалпак на кефире: мягкий даже через несколько дней

Узбекские лепешки чалпак — это не просто альтернатива хлебу, а настоящее кулинарное открытие, которое навсегда изменит ваше представление о домашней выпечке. Их уникальность заключается в удивительном сочетании дрожжевой пышности и нежности, достигнутой за счет жарки на сковороде, что придает им ту самую воздушную, слегка маслянистую текстуру, которая так ценится в восточной кухне. В отличие от традиционного хлеба процесс приготовления чалпака не требует специальных навыков или оборудования — достаточно обычной сковороды и часа свободного времени.

250 мл кефира комнатной температуры смешиваю с 10 г сухих дрожжей и 1 ч. л. сахара, оставляю на 10 минут для активации. Добавляю 500 г муки и 1 ч. л. соли, замешиваю мягкое эластичное тесто. Накрываю полотенцем и оставляю в теплом месте на 40 минут для подъема. Подошедшее тесто обминаю и делю на 8 равных частей. Каждую часть раскатываю в тонкую лепешку толщиной 3–4 мм, делаю надрезы по краям ножом. Разогреваю 100 мл растительного масла в сковороде и жарю лепешки по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подаю горячими, смазав сливочным маслом.

