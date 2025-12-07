ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 20:39

Полезное печенье для любителей шоколада — готовлю ПП-десерт без сахара, но с невероятным вкусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После многих экспериментов это печенье стало нашей любимой семейной сладостью. Простота приготовления и натуральный состав покорили всех. Сочетание овсянки, банана и тыквенных семечек создает сбалансированный перекус, который дает энергию и полезные вещества без вредных добавок.

50 г темного шоколада растапливаю в микроволновке 40–60 секунд. 1 спелый банан разминаю вилкой до пюре. Смешиваю шоколад с бананом, добавляю 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. ванильного сахара и 2 ст. л. тыквенных семечек. Тщательно перемешиваю до получения плотного теста. Формирую ложкой семь печений, выкладываю на пергамент и убираю в морозильную камеру на 1 час.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогоднее обжорство отменяется — учимся контролировать аппетит
Семья и жизнь
Новогоднее обжорство отменяется — учимся контролировать аппетит
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Печенье без яиц, но с ароматным яблоком: не успеваю готовить этот десерт — сметают со стола мгновенно
Общество
Печенье без яиц, но с ароматным яблоком: не успеваю готовить этот десерт — сметают со стола мгновенно
Шоколада и вишни много не бывает: готовим бархатный пирог для уютных вечеров
Общество
Шоколада и вишни много не бывает: готовим бархатный пирог для уютных вечеров
Только творог, баночка ананасов и желатин нужны для этого торта: полезный и простой десерт
Общество
Только творог, баночка ананасов и желатин нужны для этого торта: полезный и простой десерт
еда
рецепты
печенье
шоколад
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Трампа заявил, что его отец может отвернуться от Украины
В России экстренно закрыли аэропорт в Сочи
«Обезвредить»: на Украине объяснили уголовное дело против депутата Скороход
«6 кадров», мечта поехать в зону СВО, трое детей: как живет Андрей Кайков
Дмитриев назвал способ возродить «великую Европу»
В крупнейшем аэропорту Европы во время кражи чемодана пострадали 21 человек
Сын Трампа раскрыл, когда олигархи перестанут отправлять украинцев на фронт
В ЕС нашли способ, как заморозить активы России навсегда
«Верю чуть-чуть»: известный певец признался, что пишет письма Деду Морозу
Названо количество состоящих на учете в ПДН российских подростков
Польша обвинила Дмитриева и Маска в заговоре
Суд начал рассмотрение дела о гибели сержанта из-за связанных строп парашюта
«Кая — подарок для мира»: Дмитриев поблагодарил главу дипломатии ЕС
Две страны ЕС захотели оспорить запрет на газ и нефть из России
Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ
Умер актер из «Реальных пацанов»
Таганрожцам предложили самостоятельно украсить город к Новому году
В Нидерландах рассказали, почему Европа скатывается в Средневековье
В Мариуполе решат жилищный вопрос с нуждающимися
Депрессия, отсутствие ролей, слова для ВС РФ: как живет Валентина Теличкина
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.