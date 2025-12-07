Полезное печенье для любителей шоколада — готовлю ПП-десерт без сахара, но с невероятным вкусом

Полезное печенье для любителей шоколада — готовлю ПП-десерт без сахара, но с невероятным вкусом

После многих экспериментов это печенье стало нашей любимой семейной сладостью. Простота приготовления и натуральный состав покорили всех. Сочетание овсянки, банана и тыквенных семечек создает сбалансированный перекус, который дает энергию и полезные вещества без вредных добавок.

50 г темного шоколада растапливаю в микроволновке 40–60 секунд. 1 спелый банан разминаю вилкой до пюре. Смешиваю шоколад с бананом, добавляю 100 г овсяных хлопьев, 2 ст. л. какао-порошка, 1 ч. л. ванильного сахара и 2 ст. л. тыквенных семечек. Тщательно перемешиваю до получения плотного теста. Формирую ложкой семь печений, выкладываю на пергамент и убираю в морозильную камеру на 1 час.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.