ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:30

Забудьте про жареные пирожки! Мои запечённые «конвертики» с яблоком и корицей — сочнее и душистее! Лучшая пара для чая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если классические жареные пирожки кажутся вам уже слишком простыми и хочется более утончённой, но такой же душевной выпечки к чаю, эти конвертики — то что нужно. Они сочетают в себе всю прелесть домашнего теста, сочную яблочную начинку с тёплым ароматом корицы и нежную текстуру, которую даёт запекание в духовке. В отличие от пирожков, эти конвертики не впитывают лишнего масла, оставаясь лёгкими, а их аккуратная форма и золотистая корочка делают подачу по-настоящему праздничной. Это идеальный десерт для семейных посиделок или внезапного визита гостей, когда нужно быстро создать атмосферу уюта и порадовать близких чем-то вкусным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г сметаны, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли; для начинки — 3 средних яблока, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. сливочного масла, сок половины лимона; для смазки — 1 желток и 1 ст. л. молока. Натрите холодное масло на крупной тёрке, смешайте с мукой и порубите ножом до состояния крошки. Добавьте сметану, яйцо, сахар и соль, быстро замесите тесто. Заверните его в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на сливочном масле 5 минут, добавьте сахар, корицу и лимонный сок, тушите ещё 3–4 минуты до мягкости, остудите. Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной 3–4 мм, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, сверните конвертиком, защипнув края. Выложите на противень, смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми, присыпав сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Семья и жизнь
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом
Общество
Салат, который напоминает Цезарь, но готовится быстрее и сочнее: простой рецепт с ананасом, удивляющий легкостью и свежим вкусом
Овсянку больше не варю! Вместо нее — запеканка с яблоками и сырной шапкой: нужны творог, манка и 30 минут
Общество
Овсянку больше не варю! Вместо нее — запеканка с яблоками и сырной шапкой: нужны творог, манка и 30 минут
Беру яблоки и корицу — шарлотка отдыхает! Готовлю яблочные пончики в духовке: без фритюра и за 20 минут
Общество
Беру яблоки и корицу — шарлотка отдыхает! Готовлю яблочные пончики в духовке: без фритюра и за 20 минут
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
Семья и жизнь
Идеальные синнабоны с корицей — вкуснее, чем в кафе
рецепты
яблоки
корица
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.