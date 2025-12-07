Забудьте про жареные пирожки! Мои запечённые «конвертики» с яблоком и корицей — сочнее и душистее! Лучшая пара для чая

Если классические жареные пирожки кажутся вам уже слишком простыми и хочется более утончённой, но такой же душевной выпечки к чаю, эти конвертики — то что нужно. Они сочетают в себе всю прелесть домашнего теста, сочную яблочную начинку с тёплым ароматом корицы и нежную текстуру, которую даёт запекание в духовке. В отличие от пирожков, эти конвертики не впитывают лишнего масла, оставаясь лёгкими, а их аккуратная форма и золотистая корочка делают подачу по-настоящему праздничной. Это идеальный десерт для семейных посиделок или внезапного визита гостей, когда нужно быстро создать атмосферу уюта и порадовать близких чем-то вкусным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 300 г муки, 150 г холодного сливочного масла, 100 г сметаны, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотка соли; для начинки — 3 средних яблока, 50 г сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. сливочного масла, сок половины лимона; для смазки — 1 желток и 1 ст. л. молока. Натрите холодное масло на крупной тёрке, смешайте с мукой и порубите ножом до состояния крошки. Добавьте сметану, яйцо, сахар и соль, быстро замесите тесто. Заверните его в плёнку и уберите в холодильник на 30 минут. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте их на сливочном масле 5 минут, добавьте сахар, корицу и лимонный сок, тушите ещё 3–4 минуты до мягкости, остудите. Раскатайте охлаждённое тесто в пласт толщиной 3–4 мм, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, сверните конвертиком, защипнув края. Выложите на противень, смажьте смесью желтка и молока. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте тёплыми, присыпав сахарной пудрой.

