07 декабря 2025 в 21:39

Маринованная скумбрия по семейному рецепту — готовлю только в таком рассоле: самое то к праздничному столу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ровно 24 часа — не больше и не меньше! Именно за это время рыба идеально просаливается, сохраняя нежность и впитывая ароматы лука и специй. Этот рецепт хранит не только вкус, но и теплые воспоминания о семейных праздниках.

2 скумбрии размораживаю, промываю и нарезаю на порционные куски. 3 луковицы нарезаю тонкими кольцами. В глубокой миске смешиваю 500 мл воды с 2 ст. л. соли, добавляю 1 ст. л. уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 3 лавровых листа, по 5 горошин черного и душистого перца. Заливаю рыбу маринадом, перекладывая слои луком. Накрываю тарелкой и ставлю в холодильник на 24 часа. Подаю с отварным картофелем или как закуску.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

