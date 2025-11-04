Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 20:18

Страшное ДТП унесло жизни пенсионерки и молодой девушки в Сочи

В Сочи погибли две пассажирки авто после столкновения с отбойником

Фото: t.me/police_sochi

Два человека погибли в результате аварии в селе Нижняя Хобза Лазаревского района Сочи, сообщили представители местной полиции в Telegram-канале. По их данным, автомобиль Chevrolet Niva под управлением 67-летнего водителя совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием, в результате чего травмы получил сам водитель, а две пассажирки скончались.

В результате ДТП пострадал водитель, скончались 22-летняя девушка на месте происшествия и 68-летняя женщина в карете скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о серьезном дорожном инциденте на Липецкой улице в Москве с участием реанимационного транспорта. В результате столкновения с легковым автомобилем водитель машины скорой помощи получил травмы.

Кроме того, опубликована видеозапись с места масштабной аварии на Варшавском шоссе в столице. В столкновении трех автомобилей травмы получили несовершеннолетний и трое взрослых людей. На место события незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб.

Сочи
аварии
ДТП
смерти
