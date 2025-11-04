Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 15:33

Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды

В ДТП с участием детской хоккейной команды пострадали шесть юных спортсменов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области травмы получили шесть детей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Отмечается, что они являются членами хоккейной команды, всех доставили в медицинское учреждение, где им быстро оказали помощь.

В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь, — рассказала Волк.

Происшествие случилось на 191-м километре автодороги «Волгодонск — Ростов-на-Дону», всего столкнулись четыре легковых автомобиля и микроавтобус. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир автомобиля Hyundai.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде водитель грузовика сбил пересекавшего дорогу на самокате 10-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером 3 ноября на пешеходном переходе, когда водитель выполнял поворот с Центрального проспекта и не убедился в безопасности маневра.

До этого в Рязани пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего мальчика, шедшего по тротуару. Авария произошла днем 2 ноября рядом с домом № 17 по проезду Яблочкова. За рулем автомобиля «Лаксджин» был 34-летний мужчина. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.

ДТП
аварии
хоккей
дети
