Появились подробности о ДТП с участием детской хоккейной команды В ДТП с участием детской хоккейной команды пострадали шесть юных спортсменов

В результате ДТП с участием микроавтобуса в Ростовской области травмы получили шесть детей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Отмечается, что они являются членами хоккейной команды, всех доставили в медицинское учреждение, где им быстро оказали помощь.

В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь, — рассказала Волк.

Происшествие случилось на 191-м километре автодороги «Волгодонск — Ростов-на-Дону», всего столкнулись четыре легковых автомобиля и микроавтобус. По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека — водитель и пассажир автомобиля Hyundai.

Ранее сообщалось, что в Зеленограде водитель грузовика сбил пересекавшего дорогу на самокате 10-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером 3 ноября на пешеходном переходе, когда водитель выполнял поворот с Центрального проспекта и не убедился в безопасности маневра.

До этого в Рязани пьяный водитель сбил насмерть 11-летнего мальчика, шедшего по тротуару. Авария произошла днем 2 ноября рядом с домом № 17 по проезду Яблочкова. За рулем автомобиля «Лаксджин» был 34-летний мужчина. Прокуратура начала проверку по факту трагедии.