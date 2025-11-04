Названо имя самого перспективного аристократа в мире Альберт Виндзор стал самым перспективным аристократом в мире по версии Tatler

Альберт Виндзор занял первое место рейтинга самых перспективных наследников аристократических титулов от издания Tatler. Молодой аристократ, 2007 года рождения, провел детство в Риме и лишь недавно стал появляться на публичных мероприятиях.

Первым значимым событием Виндзора в Великобритании стало присутствие на похоронах герцогини Екатерины Кентской, которая проживала в Кенсингтонском дворце и считалась членом королевской семьи.

Виндзор является прямым потомком королевской династии: его прапрадедом был король Георг V, а нынешний монарх Чарльз III приходится ему троюродным дядей. Несмотря на королевское происхождение, Альберт не может претендовать на британский престол, поскольку его отец перешел в католичество, а по закону монарх должен быть англиканином. При этом молодой аристократ сохраняет право унаследовать титул герцога Кентского.

