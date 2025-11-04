Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025

Названо имя самого перспективного аристократа в мире

Альберт Виндзор стал самым перспективным аристократом в мире по версии Tatler

Фото: Albert Nieboer/Royal Press Europe/Global Look Press

Альберт Виндзор занял первое место рейтинга самых перспективных наследников аристократических титулов от издания Tatler. Молодой аристократ, 2007 года рождения, провел детство в Риме и лишь недавно стал появляться на публичных мероприятиях.

Первым значимым событием Виндзора в Великобритании стало присутствие на похоронах герцогини Екатерины Кентской, которая проживала в Кенсингтонском дворце и считалась членом королевской семьи.

Виндзор является прямым потомком королевской династии: его прапрадедом был король Георг V, а нынешний монарх Чарльз III приходится ему троюродным дядей. Несмотря на королевское происхождение, Альберт не может претендовать на британский престол, поскольку его отец перешел в католичество, а по закону монарх должен быть англиканином. При этом молодой аристократ сохраняет право унаследовать титул герцога Кентского.

Ранее сообщалось, что британский принц Эндрю, брат короля Карла III, лишенный ранее всех королевских титулов из-за секс-скандала, готовится переехать в особняк стоимостью 60 млн фунтов (около 6,4 млрд рублей). В настоящее время он почти не выходит из своей резиденции «Роял-Лодж», расположенной недалеко от Виндзорского замка.

