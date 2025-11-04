Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 20:46

На Западе предупредили Европу о рисках конфликта с Россией

Профессор Дизен: Европе придется пойти на жертвы, чтобы конфликтовать с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европе придется пойти на жертвы, чтобы конфликтовать с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. По его словам, у ЕС заканчиваются средства для продолжения опосредованной конфронтации с Россией.

Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе придется долго содержать Украину. По его словам, Брюссель «взял на поруки» Киев, а тот «умеет клянчить» деньги и тратить их так, что «никаких следов найти невозможно». Песков добавил, что эта практика будет продолжаться не один год. По его словам, европейцам нужно будет приготовиться к тому, что им придется «раскошеливаться все дольше и все больше».

До этого еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что в бюджете Украины на 2026–2027 годы образовался дефицит финансирования в размере около $60 млрд (4,9 трлн рублей) без учета военной поддержки. Он подчеркнул, что текущие финансовые потребности страны значительно превысили первоначальные прогнозы, что потребовало заключения новой программы с МВФ.

