Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 13:13

Зеленский поставил ЕС в неудобное положение из-за плана по Украине

Зеленский заявил, что не видел плана ЕС о завершении украинского конфликта

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта. При этом он отметил, что существуют разные предложения Евросоюза по урегулированию украинского кризиса, однако ничего конкретного в качестве примера не привел, передает издание «Страна.ua».

Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы, — подчеркнул политик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Зеленский будет умолять лидера США Дональда Трампа и Европу уговорить Россию согласиться на перемирие в воздухе. По его словам, Киев не справляется с отражением ударов по энергетическим и военным объектам на Украине.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на сегодняшний день реальную власть на Украине контролируют неонацисты, но после краха вооруженных сил все они убегут за границу. При этом Россия сможет «навести порядок» в стране, уточнил эксперт.

Европейские политические лидеры тем временем испытывают страх, поскольку не могут признать победу России и президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте, считают аналитики. Они не исключили перспективу возобновления мирного диалога между Киевом и Москвой.

Владимир Зеленский
Украина
Европа
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сорваны атаки ВСУ на Белгородчину в День народного единства
Стало известно, почему пляжи Каспийского моря заполонили мертвые тюлени
Украина снова получит финансы от Евросоюза
Лавина дронов, пожар и раненый мужчина в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 4 ноября
Шведские муниципалитеты не хотят сотрудничать с властями по миграции
В генконсульстве раскрыли детали ситуации с пропавшей в Турции россиянкой
Блогер Ефремов ответит перед судом за спонсирование ФБК с продажи кроссовок
Стало известно, когда россияне увидят самое яркое суперлуние года
Пенсионер отдал за «замену счетчиков» 12,5 млн рублей
Стало известно, когда сдвинут срок внесения платежей за ЖКХ
Прокуратура попросила снизить тюремный срок экс-главе БКФ Миримской
В Германии умер самый старый житель страны
Эффектный салат на Новый год: рецепт легендарного «Снежного вихря»
«Даже в собственной партии»: политолог указал на большой недостаток Мерца
Медиатор гитариста легендарной рок-группы продают за полмиллиона в Москве
В России появились два новых праздника: что известно, когда будем отмечать
«Изношенная сила»: в США заявили о бессилии НАТО в конфликте с Россией
Место массового ДТП со скорой в Москве попало в кадр
Рудковская рассказала о состоянии Александра Плющенко
«Безграмотность»: Малышева раскрыла неприятный сюрприз одного рецепта кофе
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.