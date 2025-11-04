Зеленский поставил ЕС в неудобное положение из-за плана по Украине Зеленский заявил, что не видел плана ЕС о завершении украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта. При этом он отметил, что существуют разные предложения Евросоюза по урегулированию украинского кризиса, однако ничего конкретного в качестве примера не привел, передает издание «Страна.ua».

Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы, — подчеркнул политик.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что Зеленский будет умолять лидера США Дональда Трампа и Европу уговорить Россию согласиться на перемирие в воздухе. По его словам, Киев не справляется с отражением ударов по энергетическим и военным объектам на Украине.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что на сегодняшний день реальную власть на Украине контролируют неонацисты, но после краха вооруженных сил все они убегут за границу. При этом Россия сможет «навести порядок» в стране, уточнил эксперт.

Европейские политические лидеры тем временем испытывают страх, поскольку не могут признать победу России и президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте, считают аналитики. Они не исключили перспективу возобновления мирного диалога между Киевом и Москвой.