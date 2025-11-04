Стало известно, о чем Зеленский будет умолять Трампа и Европу

Президент Украины Владимир Зеленский будет умолять лидера США Дональда Трампа и Европу уговорить Россию согласиться на перемирие в воздухе, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев не справляется с ударами.

Для Зеленского сейчас важнее всего перемирие в воздухе. Он получает удары «Кинжалами», «Калибрами», «Искандерами», КАБ, летящими на 200 км. Энергетика Украины не выдерживает, а это производство и сборка БПЛА. Зеленский будет умолять Трампа и, разумеется, европейских хозяев, особенно Лондон, чтобы сподвигнуть Россию на воздушное перемирие, а также остановку боевых действий по линии фронта, хотя ВСУ это не поможет, — считает Дандыкин.

Ранее в Харьковской области ликвидировали лейтенанта Вооруженных сил Украины Александра Вусатюка. Он обучался по ускоренной программе в Академии Государственной пограничной службы Украины и погиб при отступлении ВСУ из района населенного пункта Тихое.

До этого появилась информация, что на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. Только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.