Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине Журналист Бюльбюль заявил, что Европа боится признать победу Путина на Украине

Европейские политические лидеры испытывают страх, поскольку не могут признать победу России и президента РФ Владимира Путина в украинском конфликте, такое мнение высказал журналист Акиф Бюльбюль в статье для газеты Turkiye. Автор публикации выразил надежду на продолжение стамбульского процесса мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил перспективу возобновления мирного диалога между Киевом и Москвой.

Европа не может смириться с победой президента России Владимира Путина. Почему они каждую неделю приезжают в Анкару? Они тоже почувствовали страх, — указал журналист.

Ранее политик Армандо Мема говорил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо пересмотреть свою позицию и начать переговоры с Москвой для достижения прекращения огня. По его мнению, европейская поддержка не гарантирует установления мира на украинской территории. Финский политик подчеркнул, что главе украинского государства пора трезво оценить сложившуюся ситуацию.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в свою очередь констатировал тупиковый характер боевых действий на Украине. Он призвал начать мирные переговоры, одновременно подтвердив намерение Альянса продолжать поддержку Киева.