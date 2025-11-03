Президент Украины Владимир Зеленский должен пересмотреть свою позицию и начать переговоры с Москвой для достижения прекращения огня, заявил политик Армандо Мема на своей странице в социальной сети X. По его мнению, поддержка со стороны Европы не является гарантией установления мира на украинской территории.

Он должен сделать шаг к переговорам о мире. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры, — отметил Мема.

Финский политик подчеркнул, что главе украинского государства пора трезво оценить текущую ситуацию. Следующий шаг должен исходить именно от Зеленского, чтобы запустить мирный процесс.

Ранее в столице Ирана по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в Тегеране накануне Исламской революции 1979 года появился антиамериканский плакат, высмеивающий Зеленского. Огромное полотно развернули на площади Энгеляб. На нем изображены бывшие мировые лидеры, которые либо потеряли власть, либо погибли в результате того, что доверились Вашингтону.

До этого журналисты издания Politico сообщили, что президент Украины начал подготовку к возможным выборам 2026 года на случай завершения боевых действий. В материале утверждается, что его администрация планирует активно использовать законодательные механизмы для дискредитации политических конкурентов.