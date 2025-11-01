Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 14:23

В США заявили о подготовке Зеленского к выборам

Politico: Зеленский готовится к выборам 2026 года после прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к возможным выборам 2026 года на случай завершения вооруженного конфликта, передает Politico. В статье утверждается, что с приближением потенциальных выборов администрация Зеленского будет активно применять законодательные инструменты для подрыва репутации политических оппонентов.

Использование закона для дискредитации оппонентов будет только усиливаться по мере того, как администрация президента [Украины] готовится к возможным выборам в следующем году в случае прекращения огня, — говорится в публикации.

В статье также указывается на наличие в стране политических сил, которые утверждают, что Зеленский и его окружение используют конфликт для усиления своей власти и ставят под угрозу демократические процессы в государстве. Среди таких сил, по данным издания, выделяется украинская активистка и глава Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что мэр Киева Виталий Кличко может составить конкуренцию Зеленскому на предстоящих выборах. По его словам, президент Украины испытывает давление из-за угрозы утраты власти.

