Раскрыто имя возможного конкурента Зеленского на выборах

Мэр Киева Виталий Кличко может стать конкурентом президента Украины Владимира Зеленского на будущих выборах, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, действующий глава государства испытывает давление из-за угрозы потерять свою должность.

С какой формулировкой убрали [Геннадия] Труханова (экс-мэр Одессы. — NEWS.ru), нам понятно. Самая удобная из них: какие-то контакты с Россией, российское гражданство. Сегодня есть определенное давление и на Кличко, который является возможным конкурентом Зеленского на президентских выборах. То же львовское руководство, которое составляет определенную угрозу, имея независимость и контакты с рядом европейских лидеров. Это сильно напрягает Зеленского, идет внутренняя борьба, — пояснил Чепа.

Он подчеркнул, что украинские власти используют аргумент связей с Россией как инструмент для наведения порядка среди тех, кто выступает против Зеленского или может стать его оппонентами в условиях жесткой оппозиционной зачистки и полной цензуры. По словам депутата, президент Украины делает все возможное, чтобы защитить свою власть.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный создает команду для участия в президентских выборах. Военные, служившие под началом экс-главкома, получают приглашения войти в состав Верховной рады на случай его победы.