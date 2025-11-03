«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США

Антиамериканский плакат, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского, появился в столице Ирана по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в Тегеране накануне Исламской революции 1979 года, сообщает ТАСС. Огромное полотно развернули на площади Энгеляб. На нем изображены бывшие мировые лидеры, которые либо потеряли власть, либо погибли в результате того, что доверились Вашингтону.

Результат доверия США — гибель, — гласит надпись на транспаранте.

На переднем плане нарисована голова Статуи Свободы. Ее корона представлена в качестве тюрьмы для людей, поверивших США, включая последнего шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви, лидера Ливии Муаммара Каддафи и экс-президента Ирака Саддама Хусейна. В одном ряду с ними можно заметить и Зеленского.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что сотрудничество Ирана с США возможно только при отказе Вашингтона от поддержки Израиля, а также при сворачивании военных баз в регионе. При этом он выразил скептицизм относительно вероятности таких изменений в обозримой перспективе.