03 ноября 2025 в 18:12

«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США

В Тегеране появился антиамериканский плакат с изображением Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Антиамериканский плакат, высмеивающий президента Украины Владимира Зеленского, появился в столице Ирана по случаю 46-й годовщины захвата посольства США в Тегеране накануне Исламской революции 1979 года, сообщает ТАСС. Огромное полотно развернули на площади Энгеляб. На нем изображены бывшие мировые лидеры, которые либо потеряли власть, либо погибли в результате того, что доверились Вашингтону.

Результат доверия США — гибель, — гласит надпись на транспаранте.

На переднем плане нарисована голова Статуи Свободы. Ее корона представлена в качестве тюрьмы для людей, поверивших США, включая последнего шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви, лидера Ливии Муаммара Каддафи и экс-президента Ирака Саддама Хусейна. В одном ряду с ними можно заметить и Зеленского.

Ранее верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что сотрудничество Ирана с США возможно только при отказе Вашингтона от поддержки Израиля, а также при сворачивании военных баз в регионе. При этом он выразил скептицизм относительно вероятности таких изменений в обозримой перспективе.

Владимир Зеленский
США
Иран
революции
