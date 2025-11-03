Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 16:30

Иран поставил ультиматум США в двух вопросах

Хаменеи: Иран может сотрудничать с США при прекращении поддержки Израиля

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудничество Ирана с Соединенными Штатами возможно только при отказе Вашингтона от поддержки Израиля, а также при сворачивании военных баз в регионе, заявил в социальной сети X верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. При этом он выразил скептицизм относительно вероятности таких изменений в обозримой перспективе.

Американцы иногда заявляют, что хотят сотрудничать с Ираном. Если Штаты полностью откажутся от поддержки сионистского режима, свернут свои военные базы и не будут вмешиваться в этот регион, можно будет рассмотреть, — указал лидер страны.

Ранее секретарь Совета безопасности Ирана Ардашир Лариджани встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он передал главе российского государства приветствие от верховного лидера Ирана. Лариджани также опубликовал фотографии из аэропорта Внуково.

До этого Хаменеи заявил об отсутствии необходимости в создании ядерного оружия. Он подтвердил, что страна достигла значительного прогресса в обогащении урана, но не планирует доводить его до уровня, необходимого для производства атомной бомбы. Хаменеи отметил, что Иран входит в небольшое число государств, обладающих технологическим потенциалом для создания ядерного оружия.

Иран
Израиль
США
политика
Али Хаменеи
