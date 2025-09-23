Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Иране раскрыли позицию по созданию ядерного оружия

Хаменеи: Иран не собирается производить ядерное оружие

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран не нуждается в ядерном оружии и не собирается его производить, заявил верховный лидер республики Али Хаменеи в эфире иранской гостелерадиокомпании. По его словам, страна достигла высокого уровня обогащения урана, но не будет доводить его до показателя, необходимого для создания атомной бомбы.

У нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие, <...> мы увеличили его до 60%, что является очень высоким показателем, необходимым для решения некоторых задач, стоящих перед нашей страной, — подчеркнул Хаменеи.

Верховный лидер отметил, что Иран сегодня входит в десятку стран, обладающих технологической возможностью произвести ядерное оружие. При этом девять других государств уже располагают ядерными боеприпасами, но Тегеран не собирается идти по этому пути.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности Тегерана принять «необходимые меры» в случае провала переговоров с европейскими странами. При этом он подчеркнул, что дипломатическое решение по ядерной программе остается приоритетом.

