Иран раскрыл, что произойдет в случае неудачных переговоров с Западом

Иран примет «необходимые меры», если не удастся достичь соглашения с европейскими странами в ближайшие дни на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил глава МИД Аббас Арагчи в интервью иранской гостелерадиокомпании. Решение связано с кризисом вокруг ядерной программы страны.

Если и есть решение, то только дипломатическое. Надеюсь, нам удастся прийти к нему в ходе консультаций в ближайшие дни. В противном случае Исламская Республика Иран примет необходимые меры, — сказал Арагчи.

Ранее дипломат опроверг слухи о проведении переговоров по ядерной сделке с представителем США Стивом Уиткоффом. При этом Арагчи подчеркнул, что прямые контакты между странами осуществляются только при необходимости, в том числе через посредников.

Позднее замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел переговоры с дипломатами Великобритании, Франции и Германии по вопросу санкционного давления на Иран. Российская сторона заявила об отсутствии правовых оснований для восстановления санкций СБ ООН и призвала европейские страны прекратить провокации.