В России уличили «евротройку» в юридическом произволе против Ирана

В России уличили «евротройку» в юридическом произволе против Ирана Рябков обсудил с дипломатами Британии, Франции и Германии санкции против Ирана

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с британским, французским и немецким дипломатами попытки ввести санкции против Ирана, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Министр объяснил, что у Лондона, Парижа и Берлина нет для этого правовых оснований.

Обсуждалась ситуация в связи с неправомерными попытками европейских стран — участниц СВПД привести в действие механизм восстановления ранее отмененных санкционных резолюций СБ ООН в отношении Ирана, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что результаты состоявшегося 19 сентября рассмотрения в Совбезе ООН проекта резолюции по перезапуску ограничений «в силу своей юридической ничтожности не накладывают никаких обязательств на государства — члены ООН и не могут служить поводом для санкционного давления на Тегеран».

Российская сторона призвала европейские страны прекратить провокации, отказаться от эскалационного курса и вернуться к переговорам. В МИД РФ добавили, что обсуждение вопросов иранской ядерной программы должно вестись с учетом международного права и законных интересов Тегерана в рамках ДНЯО.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг слухи о переговорах по ядерной сделке со специальным представителем администрации США Стивом Уиткоффом. Он уточнил, что страны общаются напрямую или через посредников, когда это необходимо.