Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США Арагчи назвал ложными сообщения о переговорах с Уиткоффом по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи официально опроверг слухи о проведении переговоров по ядерной сделке со специальным представителем американской администрации Стивом Уиткоффом, передает агентство Tasnim. Он уточнил, что Иран и США общаются напрямую или через посредников, когда это необходимо.

Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности, — сказал Арагчи.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых.

