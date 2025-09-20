«Интервидение-2025»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США

Арагчи назвал ложными сообщения о переговорах с Уиткоффом по ядерной программе

Аббас Арагчи Аббас Арагчи Фото: Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи официально опроверг слухи о проведении переговоров по ядерной сделке со специальным представителем американской администрации Стивом Уиткоффом, передает агентство Tasnim. Он уточнил, что Иран и США общаются напрямую или через посредников, когда это необходимо.

Информация о моем недавнем контакте с Уиткоффом не соответствует действительности, — сказал Арагчи.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с NEWS.ru заявил, что большая война между Западом и Ираном неизбежна. По его словам, 12-дневный конфликт продемонстрировал, что Израиль готов использовать любые поводы для агрессии, а боевые действия могут быть начаты даже без таковых.

Также советник Минсельхоза Ирака Махди Дамад сообщал, что страна столкнулась с острой нехваткой воды из-за сильной засухи и сокращения притока воды из соседних стран — Ирана и Турции. Он подчеркнул, что запасы подземных вод истощаются, а доставка питьевой воды в провинции становится проблематичной, что создает серьезную угрозу для обеспечения населения и аграрного сектора водой.

