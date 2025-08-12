Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 02:12

В Ираке признали острую нехватку воды в стране

Советник Минсельхоза Ирака Дамад: в стране наблюдается острая нехватка воды

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Ирак столкнулся с острой нехваткой воды из-за сильной засухи и сокращения притока воды из соседних стран — Ирана и Турции, сообщил советник Министерства сельского хозяйства Махди Дамад в интервью РИА Новости. Он подчеркнул, что запасы подземных вод истощаются, а доставка питьевой воды в провинции становится проблематичной.

По его словам, в 2019 году запасы воды в стране составляли около 65 миллиардов кубометров благодаря обильным дождям. Сейчас же количество осадков крайне низкое, а приток воды из соседних государств значительно сократился. Это создает серьезную угрозу для обеспечения населения и аграрного сектора водой.

Чтобы решить проблему, Ираку необходимо сформировать квалифицированную переговорную группу для диалога с Ираном и Турцией по вопросам водных ресурсов. Власти страны связывают кризис не только с изменением климата, но и с построенными в соседних странах плотинами на реках Тигр и Евфрат, которые регулируют водоснабжение Ирака.

Ранее рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на курильском острове Парамушир столкнулся с катастрофическими последствиями цунами, которое полностью парализовало работу предприятия. Стихийное бедствие уничтожило все оборудование предприятия.

