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03 августа 2025 в 15:11

Цунами парализовало работу рыбозавода в российском регионе

Цунами уничтожило оборудование рыбозавода «Алаид» на Курильских островах

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на курильском острове Парамушир столкнулся с катастрофическими последствиями цунами, которое полностью парализовало работу предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Северо-Курильского района. Стихийное бедствие уничтожило все оборудование предприятия.

Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность, — сообщили в муниципалитете.

Урон был нанесен и вспомогательным производствам — уничтожены цех по пошиву рыболовных сетей, столярный участок, склад горюче-смазочных материалов. Стихия не пощадила и технику — краны и грузовой транспорт оказались непригодны для дальнейшего использования. Соленая морская вода усугубила ситуацию, сделав большую часть оборудования не подлежащей восстановлению. Кроме того, были уничтожены 120 тонн готовой продукции из лосося и тонны гребешка, их смыло волной.

Ранее землетрясение зафиксировали в Тихом океане вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области. Его магнитуда составила 6,0. Подземные толчки произошли в 16:27 по местному времени (08:27 мск).

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