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31 июля 2025 в 09:41

Новое землетрясение зафиксировано вблизи Северо-Курильска

Фото: Sholaita Iriawan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение зафиксировали в Тихом океане вблизи Северо-Курильска в Сахалинской области, заявила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, его магнитуда составила 6,0. Подземные толчки произошли в 16:27 по местному времени (08:27 мск).

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане в 16:27 (08:27 мск) 31 июля, — говорится в сообщении.

Как уточнила Семенова, эпицентр землетрясения находился на острове Парамушир, в 241 километре юго-восточнее Северо-Курильска. Его очаг залегал на глубине 41 километр. Предварительно, в самом Северо-Курильске сейсмособытие могло ощущаться силой до пяти баллов.

Мощное землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Местные власти объявили угрозу цунами и начали эвакуацию населения.

Кроме того, утром 30 июля на Камчатку обрушилось цунами. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что прошедшее землетрясение стало сильнейшим за последнее десятилетие. Местные жители засняли на камеру момент подземных толчков и их последствия.

Сахалинская область
Северо-Курильск
землетрясения
подземные толчки
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