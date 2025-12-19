Генсек ОДКБ указал на расширение глобальной борьбы за новый ресурс Глава ОДКБ Тасмагамбетов: страны мира все чаще конфликтуют из-за доступа к воде

Спектр угроз в зоне ответственности ОДКБ в последнее время заметно расширился, заявил ТАСС глава организации Имангали Тасмагамбетов. Особое внимание он уделил тому, что конфликты в мире все чаще возникают не только из-за территорий, но и из-за доступа к воде.

По словам генсека, ситуация с водными ресурсами в Центральной Азии вызывает особую тревогу. Проблема носит комплексный характер и требует повышенного внимания стран региона.

Здесь следует указать на угрозы транснационального терроризма, религиозного экстремизма, конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория, и такой ценный ресурс, как вода, — сказал Тасмагамбетов.

При этом ОДКБ предпринимает системные усилия по противодействию этим вызовам на коллективной основе, подчеркнул глава организации. Например, реализуя программу по укреплению таджикско-афганской границы.

Ранее представитель ОДКБ Юрий Шувалов на международной конференции заявил, что ситуация в мире становится принципиально более опасной, а такие вызовы, как водная и биологическая безопасность, требуют срочных опережающих решений. Он отметил, что мир находится в решающей фазе перехода к новому, еще не сформировавшемуся порядку.