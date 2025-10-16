Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 18:53

Назван новый возможный замминистра обороны России

РБК: первый замминистра промышленности Осьмаков переходит в Минобороны России

Василий Осьмаков Василий Осьмаков Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков готовится к переходу в Минобороны РФ, сообщили информированные источники РБК. Его назначение на должность заместителя военного ведомства связано с предстоящей отставкой генерал-полковника Александра Фомина.

Фомин, курировавший международное военное сотрудничество, занимал пост заместителя министра обороны с января 2017 года. За время службы он возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и входил в состав российской переговорной группы на переговорах с Украиной.

Василию Осьмакову 42 года, он имеет диплом востоковеда-арабиста Московского государственного университета. С 2004 года он работал в министерстве промышленности и торговли, пройдя путь от помощника министра до первого заместителя главы ведомства.

Освобождаемое Осьмаковым место в Минпромторге займет действующий замминистра Кирилл Лысогорский. По данным источников, указ о кадровых перестановках уже подготовлен, однако окончательный круг обязанностей нового замминистра обороны пока определяется.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак оставил должность по собственному желанию. По некоторым данным, такое решение связано с его планами перейти на работу в бизнес-сектор. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Козака.

Россия
Минобороны РФ
Минпромторг
госслужба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я дед»: Маликов раскрыл отношение к мату в песнях
Стало известно, пострадала ли Запорожская АЭС от отключения электроэнергии
Россия встревожена действиями Запада против химической отрасли
В секторе Газа назвали количество переданных Израилем тел палестинцев
Россия и Узбекистан ищут месторождения трудноизвлекаемых запасов нефти
Жива или продали на органы? Что с моделью, попавшей в рабство в Мьянме
Разговор Путина и Трампа подтвердили в Кремле
Каллас допустила новый выпад против России
Сын пропавших в тайге Усольцевых рассказал, где может укрываться семья
Не боится морозов и снежных бурь: цветок для ленивых! Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах
День рождения в бомбоубежище и резкое похудение: как живет Алина Ланина
В Запорожской области внезапно пропало электричество
Скончался известный актер из «Великолепного века»
Назван новый возможный замминистра обороны России
Россия и Таджикистан продолжают обсуждать разработку месторождений
«Экстремальные обороты»: озвучены перспективы торговой войны США и Китая
Маликов впервые прокомментировал номинацию Валерии на «Грэмми»
Украину обвинили в продолжении использования запрещенного оружия
Названо условие, при котором семья Усольцевых могла тайно покинуть Россию
Севиль отреагировала на успех Валерии
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.