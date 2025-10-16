Назван новый возможный замминистра обороны России

Первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков готовится к переходу в Минобороны РФ, сообщили информированные источники РБК. Его назначение на должность заместителя военного ведомства связано с предстоящей отставкой генерал-полковника Александра Фомина.

Фомин, курировавший международное военное сотрудничество, занимал пост заместителя министра обороны с января 2017 года. За время службы он возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству и входил в состав российской переговорной группы на переговорах с Украиной.

Василию Осьмакову 42 года, он имеет диплом востоковеда-арабиста Московского государственного университета. С 2004 года он работал в министерстве промышленности и торговли, пройдя путь от помощника министра до первого заместителя главы ведомства.

Освобождаемое Осьмаковым место в Минпромторге займет действующий замминистра Кирилл Лысогорский. По данным источников, указ о кадровых перестановках уже подготовлен, однако окончательный круг обязанностей нового замминистра обороны пока определяется.

Ранее заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак оставил должность по собственному желанию. По некоторым данным, такое решение связано с его планами перейти на работу в бизнес-сектор. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Козака.