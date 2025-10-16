Путину передали привет от короля Марокко

Глава МИД Марокко Насер Бурита на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал привет лидеру РФ Владимиру Путину от короля государства Мухаммеда VI. Он также попросил передать наилучшие пожелания, сообщает ТАСС.

Также я хотел бы передать наилучшие пожелания и привет от марокканского монарха короля Мухаммеда VI Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации, — сказал Бурита.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет от Путина лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. Помимо этого, экс-глава государства передал от российского лидера наилучшие пожелания.

Кроме того, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани передал ему приветственные слова от президента России. Он также подтвердил участие Багдада в российско-арабском саммите в октябре. Шойгу подчеркнул, что важную роль в отношении двух стран играет взаимодействие по линии советов безопасности.