Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 13:45

Адмирал НАТО сделал заявление по окончанию украинского конфликта

Адмирал НАТО Драгоне: пришло время начать мирные переговоры по Украине

Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью BBC заявил, что боевые действия на Украине достигли тупиковой ситуации. Он призвал начать мирные переговоры.

Пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней, — подчеркнул высокопоставленный военный.

При этом адмирал добавил, что Альянс планирует продолжать поддерживать Киев. НАТО будет находиться на стороне Украины до достижения мира, добавил Драгоне.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что, чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева. По его словам, с начала 2022 года западные страны потратили на поддержку украинского конфликта около €0,5 трлн, однако это в итоге ни на что не повлияет.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил об отсутствии прогресса в организации нового раунда российско-украинских переговоров. Дипломат констатировал, что Киев игнорирует предложения Москвы и уклоняется от конструктивного взаимодействия.

