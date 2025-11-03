Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 11:54

«Тем страшнее будет конец»: Медведев сделал громкое предупреждение Украине

Медведев: чем больше Запад потратит на Украину, тем страшнее будет ее конец

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем больше Запад потратит своих средств на поддержку Украины, тем страшнее будет конец для властей Киева, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, с начала 2022 года западные страны потратили на поддержку украинского конфликта около €0,5 трлн., однако это в итоге ни на что не повлияет.

Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку [Украины], тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той нашей территории, которая в итоге вернется в родную Россию, — подчеркнул Медведев.

Политик привел в пример США, которые, по его словам, за 20 лет в Афганистане «спалили $2,3 трлн для того, чтобы передать власть от талибов талибам». Он добавил, что ситуация на Украине для США сложится так же, как и в Афганистане: российские граждане и российская власть вернутся на российские земли.

Ранее зампред Совбеза РФ заявил, что партия «Единая Россия» планирует масштабировать проект по установке памятных знаков в честь погибших участников СВО. По его словам, нужно ставить мемориалы во всех местах, где проходили боевые действия.

Дмитрий Медведев
Украина
Запад
Киев
