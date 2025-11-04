Вооруженные силы Украины теряют контроль над Красноармейском и Димитровом, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, украинское военное командование не устраняет системные ошибки, что приводит к повторяющимся потерям.

Системные проблемы военного управления не решаются, и мы теряем город за городом одним и тем же способом. Теперь потеряем Покровск и Мирноград (украинские названия Красноармейска и Димитрова. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее Герой России Сергей Липовой заявил, что окруженные в Красноармейске военнослужащие ВСУ оказались перед выбором между сдачей в плен и уничтожением. Он также уточнил, что украинские власти начали брать в заложники семьи военных, попавших в окружение, что создает для бойцов двойной риск.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС России могут нанести неожиданный удар на фронте там, где ВСУ испытывают наибольшую нехватку личного состава, техники и укреплений. По его словам, это станет ответом на активизацию украинских обстрелов приграничных российских регионов.