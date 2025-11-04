В Европе подняли в воздух истребители из-за воздушной тревоги Румыния подняла в воздух F-16 и Eurofighter у границы с Украиной

Румыния подняла в воздух два истребителя F-16 и два немецких истребителя Eurofighter у границы с Украиной, сообщило Министерство национальной обороны страны. Поводом стала воздушная тревога.

В 00:17 (01:17 мск) из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцированных на авиабазе Фетешть, а в 02:45 (03:45 мск) – два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцированных на авиабазе Михаил Когэлничану, для исследования и обеспечения безопасности национального воздушного пространства, — сообщается на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что командиры миссии получили разрешение на поражение воздушных целей, если те проникнут в румынское воздушное пространство и представят угрозу безопасности граждан страны. В то же время не зафиксировано ни незаконных вторжений в воздушное пространство Румынии, ни обнаружения обломков воздушных объектов на территории страны.

Ранее сообщалось, что около 60% граждан Румынии не рассматривают Россию как страну, от которой можно ждать военного нападения. Как следует из результатов исследования социологической компании Avangarde, лишь 4% считают, что опасность очень высока, а 29% — что она высока. Оставшиеся 9% участников опроса решили не отвечать на вопрос.