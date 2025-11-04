Россия начала разработку новых гиперзвуковых крылатых ракет Путин: Россия начала создание новых крылатых ракет с ядерными двигателями

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ приступили к созданию новых крылатых ракет с ядерными двигателями, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что скорость их полета будет втрое превышать скорость звука и имеет перспективу достижения гиперзвуковой.

На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми, — сказано в сообщении.

Ранее испытания российского аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» сбили с толку президента США Дональда Трампа, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его мнению, именно это побудило американского лидера распорядиться о возобновлении ядерных тестов.

Кроме того, военный аналитик Алексей Леонков сообщил, что российская крылатая ракета «Буревестник» обладает неограниченной дальностью и может находиться в воздухе месяцами благодаря уникальной силовой установке. Эксперт подчеркнул, что ключевой особенностью аппарата является компактный ядерный двигатель, не имеющий мировых аналогов.