04 ноября 2025 в 20:41

В Пентагоне высказались о сокращении военного контингента в Европе

Представитель Пентагона Дамер: США не планируют сокращать присутствие в Европе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация США пока не планирует дополнительного сокращения американского военного контингента в Европе, заявил кандидат на пост помощника военного министра Остин Дамер. Он отметил, что привержен тому, чтобы сотрудники Пентагона «были в полной мере уведомлены» о подобных планах, передает ТАСС.

Мне неизвестно о конкретных планах дальнейшего сокращения, — сказал Дамер.

Он также подтвердил, что правительство Румынии было проинформировано о недавнем сокращении американского контингента в стране. По его словам, прежде этого с представителями страны проводились консультации.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс заявил, что президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть роль Америки в глобальной системе безопасности и может сократить военное присутствие страны в Европе и Азии.

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что США намерены сократить военный контингент в ЕС, поскольку Трамп хочет оказать давление на европейских союзников и переложить на них финансовое бремя по содержанию американских баз. По его словам, подобная тактика уже успешно применялась главой Белого дома в отношении вопросов вооружений.

