На Западе допустили, что Трамп намерен изменить военную стратегию США Bloomberg: Трамп готов сократить военное присутствие США в Европе и Азии

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть роль Америки в глобальной системе безопасности и может сократить военное присутствие страны в Европе и Азии, сообщил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс. По его словам, новая стратегия американского лидера смещает приоритет в сторону защиты национальных границ и интересов в западном полушарии.

Дональд Трамп обладает способностью поднимать крупные стратегические вопросы. Президент США сосредотачивает военную мощь в Карибском регионе; по сообщениям, он находится на грани утверждения военной стратегии, которая снижает приоритет отдаленных регионов. Делая это, Трамп возрождает спор, уходящий корнями в историю: где Америка должна провести свою передовую линию обороны, — написал Брендс.

По мнению Трампа, европейские государства должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих границ. Возможное нападение Китая на Тайвань вряд ли позволит Вашингтону предпринять эффективные действия. По словам обозревателя, американский лидер «высмеивает идею, что США должны рисковать ядерной войной ради Черногории или Украины».

Эксперт добавил, что подобный подход может сократить военные расходы и снизить внешнеполитические риски в краткосрочной перспективе, однако в будущем способен привести к усилению глобальных угроз и росту числа стран, стремящихся к обладанию ядерным оружием.

Ранее политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Трамп уже принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. По его словам, грядущая встреча главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорит о том, что между сторонами есть договоренность.