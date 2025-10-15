Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 16:29

На Западе допустили, что Трамп намерен изменить военную стратегию США

Bloomberg: Трамп готов сократить военное присутствие США в Европе и Азии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos

Президент США Дональд Трамп намерен пересмотреть роль Америки в глобальной системе безопасности и может сократить военное присутствие страны в Европе и Азии, сообщил обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брендс. По его словам, новая стратегия американского лидера смещает приоритет в сторону защиты национальных границ и интересов в западном полушарии.

Дональд Трамп обладает способностью поднимать крупные стратегические вопросы. Президент США сосредотачивает военную мощь в Карибском регионе; по сообщениям, он находится на грани утверждения военной стратегии, которая снижает приоритет отдаленных регионов. Делая это, Трамп возрождает спор, уходящий корнями в историю: где Америка должна провести свою передовую линию обороны, — написал Брендс.

По мнению Трампа, европейские государства должны самостоятельно обеспечивать безопасность своих границ. Возможное нападение Китая на Тайвань вряд ли позволит Вашингтону предпринять эффективные действия. По словам обозревателя, американский лидер «высмеивает идею, что США должны рисковать ядерной войной ради Черногории или Украины».

Эксперт добавил, что подобный подход может сократить военные расходы и снизить внешнеполитические риски в краткосрочной перспективе, однако в будущем способен привести к усилению глобальных угроз и росту числа стран, стремящихся к обладанию ядерным оружием.

Ранее политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что Трамп уже принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. По его словам, грядущая встреча главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорит о том, что между сторонами есть договоренность.

Дональд Трамп
США
Европа
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фармацевт оценил меры по запрету продажи БАДов
Юрист оценил идею обязательной медиации при разводе
Самый полезный напиток на зиму своими руками: готовим тыквенный сок
«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk
Политолог ответил, присоединится ли Китай к США в давлении на Россию
Адвокат Полозов попал в список террористов и экстремистов
Основателя группы «Парк Горького» признали потерпевшим в деле об убийстве
«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых
Политолог раскрыл сущность украинского национализма
Раскрыта стоимость самого дорогого элитного дома в России
В Крыму пресекли деятельность необычной террористической ячейки
Госдума одобрила новые льготы для участников СВО и их семей
Косметолог предупредила, чем грозит неправильное умывание лица
Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка
Работа с Зеленским, алкоголизм, мнение об СВО: как живет актер Радзюкевич
«Идеальный солдат» и мясорубка для ВСУ: новости СВО на вечер 15 октября
В России появятся новые меры поддержки военнослужащих и их семей
Студентов российского вуза «наказали» за просмотр фильма под одним одеялом
Россияне стали чаще бронировать отели в одной недружественной стране
Названа конечная задача Трампа в конфликте на Украине
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.