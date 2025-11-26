В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау

В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау Посольство: в результате событий в Гвинее-Бисау среди пострадавших россиян нет

Посольство России в Гвинее-Бисау не получало сведений о пострадавших гражданах РФ, сообщает РИА Новости. Такое заявление было сделано дипломатическим представительством на фоне обострения обстановки в столице страны.

Нет, пока не поступало, — ответили дипломаты на вопрос об обращениях пострадавших граждан России.

Ранее военные Гвинеи-Бисау объявили об установлении полного контроля над государством. Президент Умару Сисоку Эмбало заявил о совершении государственного переворота, отметив отсутствие насильственных действий в его адрес и указав в качестве причины событий попытку подрыва итогов президентского голосования.

Кроме того, Международный уголовный трибунал в Бангладеш вынес смертный приговор экс-премьер-министру государства Шейх Хасине за преступления против человечности при подавлении массовых волнений 2024 года. Суд установил вину бывшего руководителя по всем пяти пунктам обвинения в указанных преступлениях.

Также журналист Кристоф Ваннер заявил о возможных масштабных беспорядках в Киеве на фоне коррупционного скандала и выразил сомнения в способности президента Украины Владимира Зеленского сохранить политические позиции. По его оценке, украинскому главе необходимо осознать всю сложность своего положения, которое дополнительно осложняется военными неудачами на линии фронта.