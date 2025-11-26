День матери
26 ноября 2025 в 19:24

В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау

Военные в Гвинее-Бисау Военные в Гвинее-Бисау Фото: Wang Zizheng/XinHua/Global Look Press
Посольство России в Гвинее-Бисау не получало сведений о пострадавших гражданах РФ, сообщает РИА Новости. Такое заявление было сделано дипломатическим представительством на фоне обострения обстановки в столице страны.

Нет, пока не поступало, — ответили дипломаты на вопрос об обращениях пострадавших граждан России.

Ранее военные Гвинеи-Бисау объявили об установлении полного контроля над государством. Президент Умару Сисоку Эмбало заявил о совершении государственного переворота, отметив отсутствие насильственных действий в его адрес и указав в качестве причины событий попытку подрыва итогов президентского голосования.

