Путин высказался о готовности Киева вести диалог по урегулированию

Россия видит некие сигналы со стороны украинского руководства о готовности вести диалог по мирному урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства подтвердил, что Москва готова к переговорам на базе тезисов, изложенных в 2024 году.

Все-таки мы видим и чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог, — сказал глава государства.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря 2025 года выйдет в прямой эфир в третий раз. Глава государства по традиции подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России. Впервые в таком формате передача транслировалась в 2023 году. В ней объединили элементы проводившихся с 2001 года большой пресс-конференции президента и прямой линии.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Помощник президента добавил, что «корейский» сценарий завершения конфликта ни разу не обсуждался.