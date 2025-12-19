Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:19

Путин высказался о готовности Киева вести диалог по урегулированию

Путин: Россия видит некие сигналы от Украины о готовности вести диалог

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия видит некие сигналы со стороны украинского руководства о готовности вести диалог по мирному урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. Глава государства подтвердил, что Москва готова к переговорам на базе тезисов, изложенных в 2024 году.

Все-таки мы видим и чувствуем и знаем об определенных сигналах, в том числе и со стороны киевского режима, о том, что они готовы вести какой-то диалог, — сказал глава государства.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря 2025 года выйдет в прямой эфир в третий раз. Глава государства по традиции подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей России. Впервые в таком формате передача транслировалась в 2023 году. В ней объединили элементы проводившихся с 2001 года большой пресс-конференции президента и прямой линии.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Помощник президента добавил, что «корейский» сценарий завершения конфликта ни разу не обсуждался.

Владимир Путин
Россия
прямая линия
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пообещал поддержку разработчикам БПЛА
Путин заявил о превосходстве ВС РФ в небе
Путин заявил, что операторы дронов участвуют в боях даже из отпуска
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.