Путин оценил готовность Киева обсуждать территориальный вопрос

Россия пока не видит готовности Украины обсуждать территориальный вопрос, заявил президент РФ Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. При этом он отметил, что из Киева поступают некоторые сигналы о желании вести диалог.

Пока мы действительно не видим такой готовности, — сказал Путин.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет резко возражать, если в мирный план урегулирования конфликта на Украине будут внесены изменения. По его словам, Москве пока не представили предложения Брюсселя и Киева по потенциальному соглашению, однако их вклад вряд ли будет конструктивным. Помощник президента добавил, что «корейский» сценарий завершения конфликта ни разу не обсуждался.

До этого американские СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский разработал ответную стратегию на мирный план, предложенный американским лидером Дональдом Трампом. По информации источников, Киев подготовил свой вариант при содействии европейских союзников.