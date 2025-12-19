Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:12

В Москве стартовала прямая линия с Путиным

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие проходит в Гостином дворе в Москве. Модерируют дискуссию журналисты Павел Зарубин (ВГТРК) и Екатерина Березовская (Первый канал).

Участники мероприятия встретили главу государства стоя, громко аплодируя. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым Путин расположился вместе с двумя соведущими. По словам Зарубина и Березовской, на данный момент на прямую линию поступило уже более 2,5 млн вопросов.

Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом проходят в совмещенном виде уже в третий раз. Впервые такой вариант опробовали в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия коронавирусной инфекции. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году, он получил название «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее сообщалось, что в кол-центре, где операторы получают вопросы для президента России, постоянно находится психолог. Дело в том, что операторы в этот день сталкиваются с колоссальной нагрузкой: на площадке работают в основном молодые специалисты, многим из которых еще нет 22 лет.

Владимир Путин
прямая линия
Москва
пресс-конференции
