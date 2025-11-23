Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 04:23

«Переживет ли Зеленский»: немецкий журналист предсказал беспорядки в Киеве

Welt: в Киеве могут возникнуть беспорядки на фоне коррупционных скандалов

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
В Киеве возможны масштабные беспорядки на фоне коррупционного скандала и есть сомнения, сможет ли президент Украины Владимир Зеленский пережить это в политическом плане, заявил корреспондент немецкой газеты Die Welt Кристоф Ваннер. По его оценке, украинскому президенту следует осознать всю серьезность своего положения, которое усугубляется военными неудачами ВСУ на передовой.

Ведь этот дисбаланс (в своей политике. — NEWS.ru) Зеленский не может так просто исправить. И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане, — сказал Ваннер.

Ранее акция протеста с требованием отставки Зеленского началась в Киеве. По информации источника, несколько десятков человек вышли на митинг, стартовавший на площади Независимости.

До этого сообщалось, что на протест вышли жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, где родился Зеленский. Люди протестуют против отключений электричества. Перед митингующими выступили директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель ДТЭК Сергей Костюк.

Украина
беспорядки
Киев
Владимир Зеленский
