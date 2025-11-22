В Киеве началась акция протеста с требованием отставки Зеленского

Акция протеста с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского началась в Киеве, передает «Страна.ua». По информации издания, несколько десятков человек вышли на митинг, стартовавший на площади Независимости.

Отмечается, что люди также требуют увольнения руководителя офиса президента Андрея Ермака. По состоянию на 13:50 мск на акции присутствовали около 30 человек. Украинцы продолжают подтягиваться. Обстановка на площади пока спокойная, полиция в происходящее не вмешивается.

До этого сообщалось, что на протест вышли жители Кривого Рога в Днепропетровской области Украины, где родился Зеленский. Люди протестуют против отключений электричества. Перед митингующими выступили директор департамента развития инфраструктуры города Иван Карий и представитель ДТЭК Сергей Костюк.

Ранее Зеленский утвердил состав делегации и директивы для переговоров по новому плану США касательно урегулирования украинского конфликта. Согласно указу, на переговоры отправятся Ермак и руководитель Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.