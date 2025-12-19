Запад хочет перестроить Вооруженные силы Украины для дальнейшего нападения на Россию, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ключевые европейские страны, в частности Великобритания стремятся решить свои военные задачи чужими руками.

Великобритания — это шакал, который на протяжении последних 200 лет пытается решать политические и военные задачи чужими руками. Сегодня Запад хочет восстановить боевую мощь Украины, накачать туда деньги, ввести натовских советников и дать им оружие Альянса. Потом, когда ВСУ залечат раны, западные страны хотят вновь начать вооруженный конфликт с РФ. Они стремятся увеличить численность военных на Украине и организовать в стране демилитаризованную зону. Что это такое? Это разделительная полоса мира. На одной стороне Россия, на другой — Украина, а между ними миротворцы — натовцы, которые будут противостоять РФ, — пояснил Матвийчук.

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил о планах «коалиции желающих» помочь Украине перестроить армию после завершения кризиса. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира.

До этого сообщалось, что правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов.