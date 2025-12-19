Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:15

Военэксперт раскрыл чудовищный план Британии по перестройке ВСУ

Военэксперт Матвийчук: Запад хочет перестроить ВСУ ради нападения на Россию

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Запад хочет перестроить Вооруженные силы Украины для дальнейшего нападения на Россию, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ключевые европейские страны, в частности Великобритания стремятся решить свои военные задачи чужими руками.

Великобритания — это шакал, который на протяжении последних 200 лет пытается решать политические и военные задачи чужими руками. Сегодня Запад хочет восстановить боевую мощь Украины, накачать туда деньги, ввести натовских советников и дать им оружие Альянса. Потом, когда ВСУ залечат раны, западные страны хотят вновь начать вооруженный конфликт с РФ. Они стремятся увеличить численность военных на Украине и организовать в стране демилитаризованную зону. Что это такое? Это разделительная полоса мира. На одной стороне Россия, на другой — Украина, а между ними миротворцы — натовцы, которые будут противостоять РФ, — пояснил Матвийчук.

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард заявил о планах «коалиции желающих» помочь Украине перестроить армию после завершения кризиса. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира.

До этого сообщалось, что правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов.

Украина
Европа
Великобритания
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Столкновение двух иномарок унесло шесть жизней
Военэксперт ответил, когда Димитров будет полностью освобожден
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.