Более 80% россиян одобряют работу Путина

Подавляющее большинство россиян — 81% — положительно оценивают деятельность президента Владимира Путина, следует из результатов опроса ФОМ. Уровень прямого доверия российскому лидеру также остается на стабильно высоком уровне — 78%.

Респонденты также дали оценку работе исполнительной власти. Деятельностью правительства в целом довольны 54% участников опроса. Персональный рейтинг одобрения премьер-министра Михаила Мишустина оказался несколько выше — его работу положительно отметили 58% опрошенных. Примечательно, что уровень одобрения главы кабмина демонстрирует небольшую положительную динамику, увеличившись на несколько процентных пунктов за отчетный период. Исследование проводилось методом интервью по месту жительства среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

Ранее стало известно, что на прямую линию с президентом поступило почти 3 млн обращений от граждан. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал этот формат уникальным в мировом масштабе. Наибольшее число вопросов от россиян касаются социальной сферы.